தலைவர்கள் உயிருடன் இல்லாதபோதுதான் பதவி காலியாகும்.. ஹைகோர்ட்டில் ஒபிஎஸ் தரப்பு பரபர வாதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தலைவர்கள் உயிருடன் இல்லாத போதுதான் பதவி காலியாகும். அதிமுகவில் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா இறந்த போதுதான் தலைவர் பதவி காலி என்ற நிலை உருவானது. பொதுக்குழு,சிறப்பு பொதுக்குழு என எதுவாக இருந்தாலும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்தான் கூட்ட வேண்டும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

அதிமுகவில் கட்சித்தலைமைக்கான அதிகாரப் போட்டி உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த நிலையில், வரும் 11 ஆம் தேதி அக்கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

திமுக பொதுக்கூட்டம் திக் திக்! அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் பிபியை எகிற வைத்த பொள்ளாச்சி!

இக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை நடத்த தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

English summary

Vacancies occur only when the leaders are no longer alive. It was only when MGR and Jayalalithaa passed away that the leadership position became vacant in the AIADMK. It was argued by O. Panneer Selvam that whether it is a General Committee or a Special General Committee, the coordinator of the party should convene.