தடுப்பூசி போடாவிட்டால் ஈஸியாக ஓமிக்ரான் பாதிக்கும்... முதியோருக்கு சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஓமிக்ரான் பரவும் பட்சத்தில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளாத 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தொற்று ஈஸியாக, ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தற்போது 70 நாடுகளுக்கு பரவி உள்ள ஓமிக்ரானால் பாதிப்புகள் அதிகம் இல்லை என்றாலும் வேகமாக பரவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

100 பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டால் அதில் 10 சதவீதம் பேருக்கு தீவிர தொற்று ஏற்படும் என்பதால் உடனடியாக தடுப்பூசி போடுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

