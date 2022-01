வடபழனி முருகன் கோயிலில் நாளை குடமுழுக்கு...பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை - நேரலையில் தரிசனம்

Chennai

சென்னை: வடபழனி முருகன் கோவிலில் நாளை பொதுமக்கள் அனுமதியின்றி குடமுழுக்கு நடைபெறும் என இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார். நாளை 10.30 மணி முதல் 11 மணிக்குள் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ள நிலையில் நேரலையில் ஒளிபரப்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

சென்னை வடபழனி முருகன் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். சென்னையில் உள்ளவர்கள் மட்டுமின்றி, பிற மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் இந்தக் கோயிலுக்கு வருவது வழக்கம்.

இந்த கோயிலில் கடந்த 2007ஆம்ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதன்பிறகு தற்போது கோயில் புனரமைக்கப்பட்டு, கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படுகிறது.

Vadapalani Murugan temple Kumbabisegam: (வடபழனி முருகன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் ) Minister VK Sekar Baba said that, Vadapalani Murugan Temple Kumbabisegam tomorrow without the permission of the public. Minister Sekarbabu also said that arrangements have been made to broadcast the Kumbabhishekam live from 10.30 am to 11 am tomorrow.