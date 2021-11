மக்கள் மீது கொண்ட அக்கறையை விட எந்த சக்தியும் பெரியதல்ல.. வைரமுத்து பேட்டி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : மக்கள் மீது கொண்ட அக்கறையை விட எந்த சக்தியும் பெரியதல்ல என்றும், சமூக அக்கறையோடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் செயல்பட்டதனால் வெள்ளம் தானே கொஞ்சம் வடிந்தது என்றும் தடிகொண்டு அடித்ததிலும் கொஞ்சம் வடிந்தது என்றும் கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் கனமழை பெய்த காரணத்தால் கடந்த மூன்று நாட்களாக வெள்ளத்தில் மிதந்தது. நேற்று முன்தினம் முதல் மழை இல்லாத காரணத்தால் வெள்ளம் வடிய தொடங்கி உள்ளது.

மழை நீர் வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகள் தீவிரமாகி உள்ளன. பல்வேறு இடங்களில் வெள்ள நீர் அகற்றப்பட்டுள்ளது. வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The poet Vairamuthu said that no force is greater than the concern for the people and that the flood itself was a little drained by the action of Chief Minister MK Stalin with a social concern and a little drained by the beating.