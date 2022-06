அந்த 600 பேர்.. முன்னாடி அனுப்பிட்டாங்க.. பிரச்சனையே அதனால்தான் - வைத்திலிங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜூலை 11ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு நடக்காது என அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களாக இல்லாத 600 பேர் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு வந்ததால்தான் பிரச்சனை ஏற்பட்டது என வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்வு ஒன்றில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார் அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வைத்திலிங்கம்.

AIADMK Deputy Co-ordinator Vaithilingam said that, ADMK General body meeting will not be held on July 11 and that the problem was caused by the presence of 600 non-members of General body