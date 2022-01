"நீட் தேர்வு நல்லது" அனைத்து கட்சி கூட்டத்திலிருந்து அவசரமாக வெளியேறிய வானதி சீனிவாசன்! பரபர பேட்டி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு கோறும் தீர்மானத்தில் பாஜகவிற்கு உடன்பாடில்லை என்று அந்த கட்சியின் எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார். மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த பின்னர் அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவ படிப்புகளுக்கு நாடு முழுவதும் நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் தொடக்கம் முதலே நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு நிலவி வருகிறது. திமுக தலைமையிலான அரசு அமைந்த பின்னர் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சட்டசபையில் நீட் விலக்கு எதிர்ப்பு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு இந்த மசோதா ஆளுநர் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

அந்த மசோதாவுக்கு இதுவரை ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்கவில்லை. நீட் விலக்கு மசோதாவுக்கு விரைவில் ஒப்புதல் வழங்கி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்

English summary

Vanathi Srinivasan walks out from the all party meeting: (அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து வானதி சீனிவாசன் வெளிநடப்பு) BJP MLA Vanathi Srinivasan has said that she does not agree with the decision to exempt NEET from the polls. She made the remarks after walking out of an all-party meeting chaired by MK Stalin.