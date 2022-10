தலையிலிருந்து பிறந்தார்கள் என புராணத்தை நம்புவோர், நயன்தாரா குழந்தையை ஆய்வு செய்வது ஏன்?: வன்னியரசு

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: புராணங்களை நம்பும் பலர், நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனுக்கு இரட்டை குழந்தை பிறந்ததை ஆய்வு செய்வதாக விசிக துணை பொதுச்செயலாளர் வன்னியரசு விமர்சித்துள்ளார்.

பிரபல நடிகை நயன்தாரா - இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோருக்கு கடந்த ஜூன் 9ம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. இதற்கு பிறகு இருவரும் தங்களுடைய படப் பணிகளில் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் திருமணம் முடிந்து 4 மாதங்களில் இரட்டை குழந்தை பிறந்ததாக அண்மையில் அறிவித்தனர். தங்களின் இரட்டை குழந்தைகளுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தையும் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர்.

English summary

VCK deputy general secretary Vanniarasu has criticized the fact that many who believe in mythology are investigating the birth of twins to Nayanthara-Vignesh Shivan.