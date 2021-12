மோடி அரசு இதை சொல்வது நல்ல நோக்கத்தில் அல்ல.. வெடிக்கும் திருமாவளவன்.. பரபரப்பு அறிக்கை!

Chennai

சென்னை; திருமண வயது திருத்தச் சட்ட மசோதாவை முழுமையாக கைவிட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-

பெண்களுக்கான திருமண வயதை 18 லிருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் சட்டத்திருத்த மசோதா ஒன்றை இந்திய ஒன்றிய அரசு மக்களவையில் நேற்று அறிமுகப்படுத்தியது. அதற்கு அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் அறிமுக நிலையிலேயே கடுமையாக எதிர்ப்புத் தெரிவித்ததால் அந்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் ஆய்வுக்கு ஒன்றிய அரசு அனுப்பியுள்ளது.

English summary

VCK leaderThirumavalavan has called for the complete abolition of the marriage age amendment bill.Studies show that most of the Bosco cases are related to such marriages