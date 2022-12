கல்விக்காக டிவிஎஸ் குரூப் என்ன செய்தது? நம்ம ஸ்கூல் திட்டத்தில் வேணு சீனிவாசன் எதற்கு? -திருமாவளவன்

Chennai

சென்னை: நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன் நிர்வாக கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் போர்க்குரல் உயர்த்தியுள்ளார்.

'நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன்' அமைப்பின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் டிவிஎஸ் குழுமத்தைச் சேர்ந்த வேணு. சீனிவாசன் மீது ஏராளமான புகார்கள் உள்ளதாகவும் கல்விக்கு அந்த நிறுவனத்தின் சார்பில் எந்த ஒருபங்களிப்பையும் செய்த வரலாறு இல்லை எனவும் கூறியிருக்கிறார்.

தொழிலதிபரும், 'நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன்' அமைப்பின் தலைவருமான வேணு சீனிவாசன் பற்றி முதல்வர் புகழ்ந்து பேசிய நிலையில் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவரான திருமாவளவன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருப்பது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே இது தொடர்பாக திருமாவளவன் விடுத்த பதிவின் விவரம் வருமாறு;

English summary

Venu Srinivasan from TVS Group has been appointed as the Chairman of 'Namma School Foundation'. Thirumavalavan said that there are many complaints against Srinivasan