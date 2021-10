பிறந்த நாளில் மறைந்த 2 திமுக தலைவர்கள்.. ஜெ அன்பழகனை தொடர்ந்து வீரபாண்டி ராஜா மரணம்

Chennai

சென்னை: பிறந்த நாளிலேயே சேலம் திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான வீரபாண்டி ராஜா இன்று உயிரிழந்துள்ளார். இதேபோல் ஏற்கனவே சென்னை திமுகவின் முக்கிய தலைவரான ஜெ.அன்பழகன் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளார். திமுகவின் இரண்டு முக்கிய தலைவர்கள் பிறந்த நாளில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

ஒருவருக்கு மரணம் எப்போது வரும் என்பதை யாரும் கணிக்க முடியாது. ஆனால் அந்த மரணம் அவர்கள் பிறந்த நாளிலேயே வந்தால் அதைவிட சோகம் அந்த குடும்பத்துக்கு வேறு எதுவும் இல்லை.

அப்படி ஒரு சோகத்தை திமுகவைச் சேர்ந்த ஜெ அன்பழகனின் குடும்பமும், வீரபாண்டி ராஜாவின் குடும்பம் சந்தித்து உள்ளது. ஒருவர் கொரோனா காரணமாக ஏற்பட்ட உடல் பாதிப்புகளாலும். இன்னொருவர் மாரடைப்பாலும் மரணத்தை தழுவி உள்ளார்கள்.

வீரபாண்டி ராஜா மறைவு தனிமனித மறைவு அல்ல; தூண் சாய்வது போல - ஸ்டாலின் இரங்கல்

Veerapandi Raja, one of the important leaders of Salem DMK, passed away today on his birthday. Similarly, J. Anbazhagan, the main leader of the Chennai DMK, has already been killed by Corona. Two prominent leaders of the DMK have passed away on their birthdays.