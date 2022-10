யார் மேல் கை வைக்கிறீர்கள்! தமிழகத்தில் ஆந்திரா பேருந்துகளை சிறைபிடிப்போம்! வேல்முருகன் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திருப்பதி அருகே தமிழக மாணவர்கள் மீது சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்குதல் நடத்திய நிலையில், ஆந்திரா பேருந்துகளை சிறைபிடித்து போராட்டம் நடத்துவோம் என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் எச்சரித்துள்ளார்.

எதிரி கையாளும் உத்தியை நாமும் கையில் எடுப்போம் என்றும் இதுவும் தமிழர்களை பாதுகாத்தும் கொள்ளும் தற்காப்புப் போர் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

திருப்பதியில் தமிழக மாணவர்கள் மீது இன்வெறியோடு கொடுங்கோலர்கள் ஆயுத தாக்குதல்.. சீமான் கொந்தளிப்பு

English summary

Velmurugan warned that while the toll booth staff attacked the students of Tamil Nadu near Tirupati, they will hold a protest by capturing the Andhra buses.