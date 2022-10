அரசியலுக்கு விஜய் “க்ரீன்” சிக்னலா? முதல்வர் “தளபதி” வாழ்க - ரசிகர்கள் கோஷம்.. துணை முதல்வர் “இவரா?”

Chennai

சென்னை: விஜய் ரசிகர் மன்ற தலைவர் புஸ்ஸி ஆனந்தை சந்தித்த நடிகர் விஜய் ரசிகர்கள், தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய் என கோஷமிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் எப்போது அரசியலுக்கு வருவார் என்ற பேச்சு தற்போது மறைந்து அடுத்து நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவாரா? மாட்டாரா? என்ற பேச்சு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே எழத் தொடங்கிவிட்டது.

தனது ரசிகர் மன்றத்தை மக்கள் இயக்கமாக விஜய் மாற்றியதே அரசியலில் இறங்குவதற்கான முன்னோட்டம்தான் என பலரால் பேசப்பட்டது. தலைவா திரைப்படத்தின் பெயர், அதை தொடர்ந்து விஜய் சந்தித்த பிரச்சனைகள் இதை மேலும் வலுப்படுத்தின.

A video of actor Vijay fans meeting Vijay fan club president Bussy Anand and chanting Vijay as the next chief minister of Tamil Nadu is being widely shared on social media.