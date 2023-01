பாலியல் துன்புறுத்தலால் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணின் கோரிக்கை.. நிறைவேற்றிய விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர்

Chennai

சென்னை: பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு 60 சதவீத தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் இளம் பெண் ஒருவர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று நடிகர் விஜய் நிதி உதவி அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஜயின் அறிவுறுத்தல் பேரில் விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை நேரில் சந்தித்து ரூ. 50 ஆயிரம் நிதி உதவி அளித்துள்ளனர்.

விஜயின் அறிவுறுத்தல் பேரில் இந்த நிதி உதவி அளித்ததாகவும் விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர். இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு:-

It has been reported that actor Vijay has accepted the request of a young woman who is being treated in a hospital with 60 percent burns after being sexually harassed.