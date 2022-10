விஜயபாஸ்கர் கண்ணசைவுக்கு கட்டுப்பட்ட அந்த 7 பேர்.. "சிக்குவார்".. அன்றே சொன்ன ஓபிஎஸ்.. நடந்துடுச்சே!

Chennai

சென்னை : ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கையில் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம், தர்மயுத்த காலத்தில் விஜயபாஸ்கர் பற்றி பேசிய காணொளி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கையில் சசிகலா, முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், அப்போதைய சுகாதார செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், டாக்டர் சிவக்குமார் ஆகியோரை குற்றவாளியாக கருதி விசாரனை நடத்த வேண்டும் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனால், சசிகலா, விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோருக்கு நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது. இந்த அறிக்கை பற்றி விஜயபாஸ்கரிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, முழுமையாக படித்துவிட்டு பதில் சொல்கிறேன் எனக் கூறி கேள்விகளைத் தவிர்த்தார்.

ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் குறித்த கேள்வி.. படித்து விட்டு சொல்வதாக நழுவிய விஜயபாஸ்கர்

English summary

While ADMK former health Minister Vijayabaskar has also been accused in the Arumugasamy Commission's report, a video of O.Panneerselvam talking about C.Vijayabhaskar during Dharma yutham period is spreading on social media.