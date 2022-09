"மேஜர்".. தலைவர் வீட்டில் ரகசிய மீட்டிங்.. "பொதுச்செயலாளர்" இவராமே.. டக்கென திரும்பிய பாஜக, அதிமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பாஜக, அதிமுக, திமுகவை முந்திக்கொண்டுள்ளது தேமுதிக.. அக்கட்சி தொடர்பான மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்று பறந்து வந்துள்ளது.

கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில், தேமுதிக தரப்பில் ஒருசில விஷயங்கள் கசிந்தன.. அதாவது, கட்சிக்கு புதிய தலைவரை உடனே நியமித்துவிட வேண்டும் என்று பேசப்பட்டது.. இளைஞரணிக்கு விஜய பிரபாகரனை செயலாளராக நியமித்து தமிழகம் முழுவதும் அவரை ஒரு ரவுண்டு அடிக்க வைக்க திட்டமிட்டார் பிரேமலதா.

மேலும், பொதுக்குழு மூலம் பிரேமலதா விஜயகாந்துக்கு செயல் தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டால், அவர் தற்போது வகித்து வரும் பொருளாளர் பதவி எல்.கே.சுதீஷ் வசம் கொடுக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டது.

"ஏஏ.. தள்ளு".. திணறிய விஜயகாந்த்.. ரூட்டை திமுக பக்கம் திருப்பி.. லட்டு நியூஸ் சொல்ல போகுதா தேமுதிக

English summary

Vijayakanth News: Is Premalatha Vijayakanth the DMDK Leader, what is Sudheesh going to do the next தேமுதிகவுக்கு பொதுச்செயலாளர் பதவியை ஏற்க போகிறாராம் பிரேமலதா விஜயகாந்த்