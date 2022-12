கட்டாந்தரையாக கிடந்த 40 ஏக்கரை பழத்தோட்டமாக மாற்றிய கிராம மக்கள்! வன பாதுகாப்பில் சாதித்த ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை : தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவிக்கு வந்தது முதல் நகர வளர்ச்சியில் மட்டும் கவனம் செலுத்தவில்லை. ஊரக வளர்ச்சி என்பதே உண்மையான வளர்ச்சி என்ற நம்பிக்கையில் பல்வேறு திட்டப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

நாடு மட்டும் அல்ல; அந்த நாட்டில் உள்ள காடும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் எனப் பல அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

குறிப்பாகத் தனிச் சரணாலயம், வன உயிர்களின் பாதுகாப்பு என இந்தியாவின் முன்னோடி திட்டங்கள் இந்த ஒன்றரை ஆண்டுக்காலத்தில் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன.

English summary

Since MK Stalin becomes Chief Minister of Tamil Nadu, he has not only focused on the development of the city, he has made many announcements that the forest should also be better. In particular, special sanctuaries and protection of wild life have come into operation in this one and a half year period.