விதை விதைப்போம்.. இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க தன்னார்வலர்களின் உன்னதமான திட்டம்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இயற்கை விவசாயம் செய்வதை ஊக்குவிப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட விதை விதைப்போம் என்ற குழு தீவிரமாக செயல்பட்டு பல்வேறு செடிகளை நட்டுள்ளது.

விதை விதைப்போம்! ஒற்ற சிந்தனை கொண்ட சுற்றுச்சூழல் தன்னார்வலர் இளைஞர்கள் குழுவினர்.

இணைய வெளியில் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் வீட்டில் இயற்கை விவசாயம் செய்வதை ஊக்குவிப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய குழு, பிறகு அதன் அடுத்த கட்டமாக இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்த ஊக்கப்படுத்தவும் செயல்பட்டு வருகிறது.

நம் வீடு வரை இயற்கை விவசாயமும் ரசாயனம் கலக்காத பொருள்களும் பயன்படுத்தினால் போதுமா? நாட்டு மக்களும் பயன்படுத்த வேண்டாமா? அவர்களையும் ஊக்கப் படுத்த வேண்டாமா என்ற சிந்தனை எழ அத்தகைய கருத்து ஒற்றுமை உள்ள இயற்கை ஆர்வலர் இளைஞர்களை ஒன்றிணைத்து அரசு சார்பற்ற அமைப்புகளின் உதவியுடன் விதை விதைப்போம் என்ற ஒரு இயற்கை தன்னார்வ குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இக்குழுவின் நோக்கம் இயற்கை முறை விவசாயம், பசுமை காடுகள் உருவாக்குதல் , வீட்டில் விவசாயம், மாடி தோட்டம் போன்றவற்றை அமைக்கவும் அதை மற்றவர்களிடம் எடுத்துக் கூறி அவர்களையும் அத்தகைய பணியில் ஈடுபடுத்துவது ஆகும். குறிப்பாக பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில்முறை பணியாளர்கள் இத்தகைய இயற்கை காக்கும், உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட வைப்பது தான் இவர்களது முதன்மையான குறிக்கோள். பெரும்பாலும் இவர்களது பணி இயற்கை சார்ந்ததாகவே இருக்கிறது.

விதை விதைப்போம் அதிகாரபூர்வமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் 25 2021. இணையத்தில் ஒரு சிறு குழுவாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று 250 மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் இணைந்து பணியாற்ற கூடிய ஒரு குழுவாக இரண்டே மாதங்களில் வளர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட களப்பணியாளர்கள் எங்களுடன் வார இறுதி நாட்களில் சேர்ந்து பணியாற்றுகிறார்கள். எல்லோரும் பங்கு பெற வேண்டும் என்பதால் அவர்களது பணி நேரம் பாதிக்கப்படாமல் வார இறுதி நாட்களில் இத்தகைய பணியில் ஈடுபட வைக்கிறோம்.

#TeamVidhaiVidhaipom's Kurungaadu updates ! Checkout the level of TRANSFORMATION in just a month's time at SIDCO, Ambattur.

We started this project last month on my birthday (Sep 5) and this month I had a surprise return gift in the form of green ! pic.twitter.com/NWA98XRQKh