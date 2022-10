ஜெயலலிதாவுக்கு ஆஞ்சியோ செய்யாதது இதனால்தான்.. எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுக்கிறேன்- சசிகலா பரபர!

Chennai

சென்னை : ஜெயலலிதாவின் மருத்துவ சிகிச்சையில் ஒருபோதும் நான் தலையிட்டதில்லை. என்னுடைய ஆலோசனைகளை பெற்று மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய அளவில் அப்பல்லோ மருத்துவனை ஒரு சாதாரண மருத்துவமனை கிடையாது என ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் அரசியல் ரீதியாக எதிர்க்கக்கூட துணிவில்லாதவர்கள் அவரது மரணத்தை அரசியலாக்கி வேடிக்கை பார்க்கும் அற்பத்தனமான நிலையை யாரும் இனிமேல் ஆதரிக்கமாட்டார்கள் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்த ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் அறிக்கை விடுத்துள்ளார் விகே சசிகலா.

விசாரணை ஆணையம் தன்னுடய அதிகார வரம்பை மீறி தேவையற்ற அனுமானங்களை சொல்லி என் மீது பழி போட்டு இருப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்? என்றும் சசிகலா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

