"இலவச பனங்காய்களை தலையில் சூட்டிக்கொள்ளும் வாரிசு குருவிகள் அல்ல" முரசொலி கட்டுரைக்கு தமிழிசை பதில்

சென்னை: இலவச பனங்காய்களை தலையில் சூட்டிக்கொள்ளும் வாரிசு குருவிகள் அல்ல நாங்கள் என்று முரசொலி கட்டுரைக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குறித்து திமுகவின் அதிகாரபூர்வ நாளேடான முரொசொலியில் கட்டுரை ஒன்று வெளியாகி இருந்தது.

'ஆளுநர்களே எரிமலையோடு விளையாடாதீர்கள்' என்ற தலைப்பில் வெளியான அந்த கட்டுரையில் தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் பற்றி விமர்சித்து கட்டுரை வெளியாகி இருந்தது.

Tamilisai Soundararajan has published a statement in response to the Murasoli article saying that we are not heir sparrows who put free bananas on our heads.