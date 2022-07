நாங்க பங்காளிங்க.. சண்டை போட்டாலும் என்றைக்கும் நாங்கதான்.. பாஜகவுக்கு எதிராக டீம் போட்ட திமுக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : என்னதான் திமுக - அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் எதிரெதிராக நின்று அரசியல் களத்தில் மோதிக் கொண்டாலும், திராவிடக் கட்சிகளாக, பங்காளிக் கட்சிகள் என்கிற உணர்வில் உறுதியாக இருந்து வருகின்றன.

அதிமுக தொடர் தோல்விகளால் துவண்டிருந்த நிலையில், குறுக்கே புகுந்த பாஜக, அதிமுகவை ஓவர் டேக் செய்யப் பார்த்தது. அதிமுகவுவை விழுங்கிவிட்டு பாஜக வளர்வதை திமுகவினரே ரசிக்கவில்லை.

இன்றைக்கு இரண்டு கட்சிகளும் எதிரெதிர் நிலையில் இருந்தாலும், கடந்த 50 ஆண்டுகால தமிழகத்தை இரு கட்சிகளும் தான் ஆட்சி செய்துள்ளன. அதுவும் அண்ணாவை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்ட கட்சிகளே இரண்டும் என்பதால் பல நேரங்களில் ஒரே குரலை ஒலித்துள்ளன. இப்போதும் அதே குரல் ஒலித்திருக்கிறது.

"அதிமுக எங்க பங்காளி.. ஆனா பாஜக பகையாளி" கூட்டணி கிடையாது - போட்டுத்தாக்கிய ஆர்.எஸ்.பாரதி!

English summary

Even though the DMK and AIADMK parties are opposing each other in the political arena, they are Dravidian parties and remain firm in their sense of being partners.