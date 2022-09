தமிழக அரசுடன் இணைந்து செயல்படுவோம்.. முன்வந்த அண்ணாமலை.. இன்புளூயன்சா பரவலை தடுக்க வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : புதிய தொற்றுநோய் பரவாமல் தடுக்க தமிழக அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும், நாம் அனைவரும் தமிழக அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக இன்புளூயன்சா வைரஸ் காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகிறது. குறிப்பாக குழந்தைகள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் இன்புளூயன்சா காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 1,166ஆக அதிகரித்துள்ளது. காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

As the influenza virus fever is spreading rapidly in Tamil Nadu for the past few days, BJP Annamalai has urged that the TN government should take measures to prevent new epidemic spread that we should all cooperate with government.