"ஏங்க, அதைவிட கோளாறான ஆளுங்க அமைச்சராக இருக்காங்க.. நீங்க வேற".. வாய்விட்ட நேரு.. கிண்டலடித்த பாஜக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சொந்த கட்சி அமைச்சர்களையே, விமர்சித்து கேஎன் நேரு பேட்டி தந்துள்ளார். இதை தமிழக பாஜக விமர்சனம் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது.

சமீப காலமாகவே உதயநிதியை அமைச்சராக்குவது என்ற கோரிக்கை திமுகவில் வலுத்து வருகிறது.. இதற்கான துவக்கத்தை ஆரம்பித்து வைத்ததே பள்ளி கல்விதுறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்தான்.

நண்பர் என்ற முறையில் அன்பில் மகேஷ் இந்த கருத்தை சொன்னதாக முதலில் பார்க்கப்பட்டாலும், இதற்கு பிறகு பல அமைச்சர்களும் இதே கோரிக்கையை வைத்துள்ளனர்..

என் குழந்தைக்கு அப்படித்தான் சொல்லி வளர்க்கிறேன்...ஆரியின் அசத்தல் அட்வைஸ்

English summary

We will welcome if Udhayanidhi becomes minister says Minister KN Nehru and BJP has Criticized