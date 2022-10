மேற்கு வங்கம், மணிப்பூர் மாநில ஆளுநர் இல.கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதி! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை வந்த மணிப்பூர் மாற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களின் ஆளுநர் இல. கணேசனுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, அவர் சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

சிக்கிம் மாநில ஆளுநர் கங்காதர் பிரசாத் மணிப்பூர் மாநில ஆளுநராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வந்த நிலையில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு, மணிப்பூர் மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக இல.கணேசன் நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

பாஜக மூத்த தலைவரான இல கணேசன், மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும், தமிழக பாஜக தலைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

English summary

Governor of West Bengal States who came to Manipur from Chennai. According to reports, ila Ganesan has been admitted to a private hospital in Chennai for treatment following his ill health.