டெல்லியின் '2 மேஜர் அசைன்மென்ட்'.. ஆளுநர் ரவி படு வேகம்! மாளிகையில் நடந்த ரகசிய மீட்டிங்.. பின்னணி?

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு இரண்டு முக்கியமான அசைன்மெண்ட்டுகள் டெல்லி மேலிடத்தால் தரப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

இந்த இரண்டு டாஸ்க்குகளையும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள ஆர்.என்.ரவி, ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ஆபரேஷன்களையும் தொடங்கி இருக்கிறார் என்கிறார்கள்.

முதல் ஆபரேஷனை ஏற்கனவே தொடங்கி, தமிழில் பேச பயிற்சி பெற்று வரும் ஆளுநர் ரவி, கூடிய விரைவிலேயே, மேடையில் சரவெடியாக தமிழில் பேசி ஆச்சர்யப்படுத்துவார் என்கிறார்கள்.

இரண்டாவது அசைன்மெண்டிற்காக, ரஜினியுடன் மிகவும் நெருக்கமான அரசியல் புள்ளி ஒருவரின் துணையை ஆளுநர் ரவி நாடியுள்ளதாகத் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

According to reports, two important assignments have been given to Tamil Nadu Governor RN Ravi by the Delhi high command. Sources says that Governor Ravi met a political leader very close to Rajinikanth.