தமிழகத்தில் 9 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை திறக்கப்பட்டன பள்ளிகள்.. உற்சாகத்தோடு வந்த மாணவ, மாணவிகள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 1ம் தேதியான இன்று முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்புகள் செயல்படுகிறது. எனவே போதிய ஏற்பாடுகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

2020ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொரோனா பரவல் அதிகரித்ததால் அதன்பிறகு பள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்பட்டன.

இடையில் அவ்வப்போது ஒரு சில வகுப்பு மாணவர்களுக்கும், செமஸ்டர் மாணவர்களுக்கும் வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டாலும் நோய்த்தொற்றின் தாக்கம் தொடர்ந்து இருந்ததால் மீண்டும் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டன. பிறகு தற்போதுதான் 9 முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளிகள் திறக்கப்படுகின்றன.

சுமார் 4 மாதங்கள் பிறகு 9ம் வகுப்புக்கு மேற்பட்ட வகுப்புகளுக்கு முழுமையாக பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Tamil Nadu school guidelines: Schools in Tamil Nadu are scheduled to open today, September 1. Classes 9 to 12 are active. Adequate arrangements and precautionary measures have therefore been taken.