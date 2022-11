பழனி கோவில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சிற்றுண்டி திட்டம்.. அறநிலையத்துறையின் மெனு என்னென்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இந்து அறநிலையத்துறை சார்பில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி கோவில் நிர்வாகத்தின் 2 பள்ளி, 4 கல்லூரிகளிலும் பயிலும் 4 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார். இதற்கான மெனு என்னென்ன என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளி மாணவ-மாணவிகளுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டம் கடந்த செப்டம்பரில் துவங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தை மதுரையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார்.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி, நகராட்சி, கிராம ஊராட்சி, மலைப்பகுதிகளில் உள்ள 1,545 அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளில் பயிலும் 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரையிலான 1.14 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

English summary

