நாட்டுக்கே முன்னோடி.. பெண்கள் தலைநிமிர்ந்து நடக்க கருணாநிதி செய்தவற்றை மறக்க முடியுமா?

சென்னை : தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நான்காவது நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. கருணாநிதி, தமிழ் மக்களுக்கு அளித்த பெருங்கொடைகள் ஏராளம். எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது போராட்டங்களின் வழியாகவும், ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு அதிகாரத்தின் வாயிலாகவும் கருணாநிதி மேற்கொண்ட சமூக முன்னேற்றப் பணிகள் எண்ணற்றவை.

பெண்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியவர்கள், ஆதரவற்றவர்கள், அரசு ஊழியர்கள், என அனைத்து தரப்பினரின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு அவர் கொண்டு வந்த பல திட்டங்கள் இன்றும் பல மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியான திட்டங்களாக இருப்பதைக் காணலாம்.

அவற்றில், பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், சமூகத்தில் அவர்களின் நிலை உயரவும் கருணாநிதி தனது ஆட்சிக்காலத்தில் கொண்டு வந்த திட்டங்களில் சிலவற்றை இங்கே நினைவுகூரலாம்..

