டோட்டலா 3 பேர்.. “யூ டர்ன்”.. ரூட்டை மாற்றிவிட்ட ஓபிஎஸ்.. வியூகமே இதான்! பாஜகவுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன்!

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் கொளுத்திய திரி, பாஜக தலைமை வரை பற்றிக்கொண்டுள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைத்தேர்தலில் தாங்கள் போட்டியிட இருப்பதாக அறிவித்த அதேசமயம், பாஜக போட்டியிட்டால் ஆதரவு கொடுப்போம் என்றும் தெரிவித்தார் ஓபிஎஸ். ஓபிஎஸ்ஸை தொடர்ந்து மேலும் 2 கட்சிகளும் பாஜகவுக்கு ஆதரவு என்பதை உறுதி செய்துள்ளன. இந்நிலையில், குஜராத் சென்றுள்ள ஓபிஎஸ், பாஜகவை இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுமாறு வலியுறுத்துவார் என்றே தெரிகிறது.

தமமுக ஜான் பாண்டியன், புதிய நீதிக்கட்சியின் ஏசி சண்முகம் ஆகியோரும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின்ன் குரலில் ஒலித்திருக்கின்றனர்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டால் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை விட குறைவான வாக்குகளையே பெற முடியும் என்று தெரிந்தும், வேறு வழியில்லாமல், தனது இருப்பை நிறுவுவதற்காக களமிறங்குகிறார் ஓபிஎஸ்.

பாஜக போட்டியிட்டால், அக்கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்து, தனது நிலையைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் என்பதுதான் ஓபிஎஸ்ஸின் கணக்காக இருக்கிறது. ஆனால், பாஜக அதற்கு யோசிப்பதால் நேரடியாக தேசிய தலைவர்களுடன் பேசச் சென்றிருக்கிறார் ஓபிஎஸ் என்கிறார்கள்.

O. Panneerselvam's urges BJP leadership to contest in By-Election. OPS said that we will support BJP if it contests in Erode East. Following OPS, both the parties have confirmed their support to BJP. In this case, it seems that OPS, who has gone to Gujarat, will urge BJP to contest in the by-elections.