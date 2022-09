72 - 56.. அதிரடியில் இறங்கிய எடப்பாடி.. இனி அங்கதான்.. இடியாப்பச் சிக்கலில் ஓபிஎஸ்.. என்ன திட்டம்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 72 நாட்களுக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக தலைமைக் கழகத்திற்கு நாளை செல்ல இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசித்து வருகிறார்.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த வன்முறைச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு அலுவலக சாவியைப் பெற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி இன்னும் ஒரு முறை கூட அங்கு செல்லவில்லை.

ஒரு மாதத்திற்கு தொண்டர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது என்ற நீதிமன்ற உத்தரவின் காரணமாக, தானும் அங்கு செல்லாமல் இருந்து வந்தார் ஈபிஎஸ். அதன்பிறகும், ஈபிஎஸ் அங்கு செல்லவில்லை.

இந்நிலையில், அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கிலும் தீர்ப்பு சாதகமாக வந்துள்ள நிலையில், 72 நாட்களுக்குப் பிறகு நாளை தலைமைக் கழகம் செல்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

போனில் கிடைத்த டெல்லி சிக்னல்.. நோ டென்ஷன்.. 'தோற்றாலும்’ - ஓபிஎஸ் உற்சாகத்துக்கு பின்னணி இதுதானா?

English summary

Edappadi Palaniswami will go to the AIADMK headquarters tomorrow after 72 days. In this situation, O. Panneerselvam is discussing about next move with his supporters.