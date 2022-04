இனி பேசவே கூடாது! மீட்டிங்கில் கர்ஜித்த எடப்பாடி.. அடுத்த டார்கெட் ரொம்ப பெருசு! பரபரப்பில் அதிமுக!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் தற்போது கட்சியிலேயே ஹாப்பி மேன். தனக்கு கட்சிக்குள் தடையாக இருந்த.. கட்சிக்குள் சிக்கலாக இருந்த ஒரே விஷயமான சசிகலா "பேக்டர்" முடிவிற்கு வந்துவிட்டது. இந்த நிலையில்தான் சசிகலா பிரச்சனை தீர்ந்துவிட்டதால்.. அடுத்த கட்ட பிளான்களில் அவரின் தரப்பு இறங்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து சசிகலாவை நீக்கியது செல்லும் என்று சென்னை நீதிமன்றம் தீர்பளித்துவிட்டது. இந்த பதவியை பயன்படுத்திதான் நான் அதிமுக பொதுச்செயலாளர்.. கட்சியை மீட்க போகிறேன் என்று சசிகலா வாரம் ஒரு "ஆடியோவை ரிலீஸ்" செய்து கொண்டு இருந்தார்.

ஆனால் இப்போது கோர்டே அவரை நீக்கியது செல்லும் என்று கூறிவிட்டதால்.. ஓடாத பிளாப் படத்தின் மூன்றாவது வர தியேட்டர் கூட்டம் போல.. அவரின் கூடாரமே காலியாகிவிட்டது.

மாற்றம் உறுதி... இனி அரசியல் பயணம்... அதிமுக ஆட்சியை அமைத்து மக்களைக் காப்பேன் - சூளுரைத்த சசிகலா

English summary

What Edappadi Palanisamy is going to do in AIADMK as the Sasikala veridict comes postive for him? அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் தற்போது கட்சியிலேயே ஹாப்பி மேன்.