யார் சொல்வது தேர்தல் ஆணையத்தில் செல்லும்? - திருநாவுக்கரசருக்கு நடந்ததுதான் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நடக்குமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் 1991ல் ஜெயலலிதாவுக்கும் திருநாவுக்கரசருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில், தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவெடுத்ததோ அதே போன்ற முடிவுதான் இப்போதும் வரும் எனக் கணிக்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

அதிமுகவில் யாருக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்ற விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவு எடுக்கும் என்பதுதான் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு முன்பு மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.

ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் தரப்பினர் மாறி மாறி கட்சியை விட்டு நீக்கி வரும் நிலையில், கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் பெரும்பான்மையான ஆதரவை தன் வசம் வைத்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

English summary

The biggest question is what Election Commission will decide on AIADMK clash. Political watchers are predicting that the decision of Election Commission will be similar to what was decided in the 1991 clash between Jayalalithaa and Thirunavukkarasar.