அறையில் அடைத்து ஆபாச படம்.. சென்னை முதல் கூர்க் டூர் வரை நடந்தது என்ன?.. ஐஐடி மாணவி கண்ணீர் புகார்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையிலிருந்து கூர்க் வரை நடந்தது என்ன என்பது குறித்து ஐஐடி மாணவி போலீஸாரிடம் தனது புகாரில் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.

2017ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை ஐஐடியில் தன்னுடன் பயின்று வந்த கிங்ஷீக்தேவ் சர்மா, சுபதீப் பானர்ஜி, மலாய் கிருஷ்ண மகதோ ஆகியோர் தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளதாக மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் தனது துறை பேராசிரியரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

அந்த புகாரின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாத நிலையில் மனவேதனையில் இருந்த அந்த பெண் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மயிலாப்பூர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் மாணவர்கள் உள்பட 8 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

English summary

what happened in Chennai IIT student sexually assaulted by another PhD student? Here are the allegations made by the girl.