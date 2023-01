"Chatgpt.." கூகுள் இனி காலி? சுட சுட ரிசல்ட்.. 2024 லோக்சபா தேர்தலில் யார் ஜெயிப்பாங்களாம் தெரியுமா?

இணையதள உலகத்தில் பெரும் புயலை உருவாக்கியுள்ள சாட்ஜிபிடி என்றால் என்ன, கூகுளை இது காலி செய்துவிடுமா என்ற கேள்வி இப்போது பெரும்பாலானோர் மனதில் எழுந்துள்ளது.

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: இணையதள உலகம் இப்போது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. ஆர்டிஃபிசியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் AI ஆதிக்கம், இணைய வட்டாரத்தில் வேகமாக ஆக்கிரமித்து வருகிறது. புகைப்படங்களை உருவாக்குவது, டப்பிங் குரல் கொடுப்பது, தேர்வுக்கு கட்டுரைகளை தயாரிப்பது வரை அனைத்தையும் ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக செய்து விட முடியும்.

இதில் புது வரவு தான் சாட்ஜிபிடி. இதை "கூகுள் கில்லர்" என்றும் செல்லமாக அழைக்கிறார்கள். கூகுளை தேடி செல்வோருக்கு மாற்றாக இந்த ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயலி மாறப்போகிறது என்பது தான் இதற்கு காரணம்.

Facebook மற்றும் Instagram ஆகியவை சமூக ஊடக உலகில் மிக முக்கியமான இரண்டு ஆப்கள். பேஸ்புக் 2004ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. முதல் 1 மில்லியன் யூசர்களை பேஸ்புக் பெறுவதற்கு, 10 மாதங்கள் தேவைப்பட்டது. Instagram 2010ம் ஆண்டு அக்டோபரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் iOS போன்களில் அதாவது ஆப்பிள் போன்களில் மட்டுமே அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஒரு மில்லியன் பேர் இதை டவுன்லோடு செய்ய இரண்டு மாதங்கள் வரை பிடித்தது. ஆனால் அதற்குள் இன்ஸ்டா பற்றி உலகம் முழுக்க பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவ ஆரம்பித்தது. எனவே 2012ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இன்ஸ்டாகிராம் ஆண்ட்ராய்டு போன்களிலும் கிடைக்க ஆரம்பித்ததுமே, 24 மணி நேரத்தில் 1 மில்லியன் பேர் பதிவிறக்கம் செய்துவிட்டனர். இந்த சாதனையை இதுவரை எந்த செயலியும் முறியடிக்கவில்லை. ஆனால் ChatGPT குறித்து முன்கூட்டியே பெரும்பாலானோருக்கு தெரியாது. அப்படி இருந்தும், அறிமுகமான 5 நாட்களில் 1 மில்லியன் பேர் இதை டவுன்லோடு செய்துள்ளனர். நிறுவனத்தின் CEO சாம் ஆல்ட்மேன் ட்விட்டரில் இதை உறுதி செய்துள்ளார். அப்படியானால் சாட்ஜிபிடி மீதான மக்களின் க்ரேஸ் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும்.

ஆஹா.. இந்திய குடியரசு தினத்துக்கு சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்ட கூகுள்.. சிறப்பே இதுதான்! கவனிச்சீங்களா!

English summary

Chatgpt explained in Tamil: What is chatgpt and how to use it? this the question people asking most in the recent time, in this Tamil explanation article, we are solving all your queries with examples.