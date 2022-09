Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டெல்லி சென்று அமித்ஷாவுடன் சந்திப்பு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் பிரமாண பத்திரங்களைப் பெற்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைப்பு என அடுத்தடுத்து அதிரடி காட்டி வருகிறது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி சென்ற நேரத்தில் காசிக்குச் சென்றார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். முன்னதாக குடும்பத்தினருடன் ராமேஸ்வரம் சென்றிருந்த நிலையில், காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கும் சென்று திரும்பியுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் தேர்தலுக்கான உட்கட்சி தேர்தலை விரைவில் நடத்தும் நடவடிக்கையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு இறங்கியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் கையெழுத்து வேட்டை, டெல்லியில் மூவ் என அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கியுள்ளதால், ஓபிஎஸ் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

As Edappadi Palaniswami's side has embarked on action like signature hunt and move in Delhi, the OPS is deliberating on next action. OPS also plans to contest in General Secretary election in ADMK.