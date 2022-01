Tek Fog: சீக்ரெட் ஆப் மூலம் போலி டிரெண்ட்களை உருவாக்கியதா பாஜக? ஊடகம் வெளியிட்ட கட்டுரை!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பாஜக மற்றும் வலதுசாரி அமைப்புகள் மூலம் போலியான டிரெண்டுகளை உருவாக்கவும், இணைய தாக்குதல்களை முன்னெடுக்கவும் டெக் ஃபாக் (Tek Fog) என்ற டாப் சீக்ரெட் செயலி பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததாக தி வயர் ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டு இருக்கிறது. இந்த செயலியை பயன்படுத்தி இணையத்தில் அரசியல் மற்றும் சமூக பிரச்சனைகள் தொடர்பான பொய்யான டிரெண்ட்களை பாஜக உருவாக்கி வந்ததாக அந்த கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் @Aarthisharma08 என்ற ட்விட்டர் பக்கத்தில் இருந்து பாஜகவிற்கு எதிராக ஒரு ட்விட் செய்யப்பட்டு இருந்தது. அந்த ட்விட்டில், பாஜகவின் ஐடி விங்கிற்காக நான் பணியாற்றினேன். அவர்களின் சீக்ரெட் செயலியான டெக் ஃபாக் (Tek Fog) மூலம் நான் அவர்களுக்காக டிரெண்டுகளை செய்து வந்தேன். இதற்காக எங்களுக்கு ஒரு போஸ்டுக்கு 2 ரூபாய் கொடுத்தனர்.

2018க்கு பின் மீண்டும் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் எங்களுக்கு அரசு வேலை கொடுப்பதாக கூறினார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கான நான் 2014ல் இருந்து வேலை பார்த்தும் கூட எங்களுக்கு அரசு வேலை தரப்படவில்லை. டெக் ஃபாக் (Tek Fog) உள்ளிட்ட பல சீக்ரெட் ஆப்களை வைத்து பாஜகவினர் இந்த டிரெண்ட்களை செய்து வருகிறார்கள் என்று அந்த பெண்மணி குறிப்பிட்டு இருந்தார். அப்போது இந்த ட்விட் இணையம் முழுக்க அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

What is Tek Fog? An app BJP Footprints for fake trends and posts in Social Media: The excluive story by The wire.