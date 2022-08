ஒரே ஒரு பாயிண்ட்.. அத்தனையும் அடிபட்டுப் போகும்.. ஓபிஎஸ்ஸின் ‘அசராத’ நம்பிக்கைக்கு காரணம் இதுதான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவை கைப்பற்றும் போட்டியில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு முன்வைக்கும் அத்தனை பாயிண்டுகளையும் தங்களது ஒரே பாயிண்ட் சுக்குநூறாக்கிவிடும் என உறுதியாக நம்புகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

பொதுக்குழுவில் இருக்கும் 2 ஆயிரத்துச் சொச்சம் உறுப்பினர்களும் கூட ஒட்டுமொத்த தொண்டர்கள் எனும் எண்ணிக்கைக்குள் தான் வருகிறார்கள். எனவே, தொண்டர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பதவிகளுக்கு பொதுக்குழு மீண்டும் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்பது அடிப்படையற்ற வாதம் என பாயிண்டை முன்வைக்கிறது ஓபிஎஸ் டீம்.

ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதி ஆகிவிட்டதாகத் தெரிவித்துத்தான், மீண்டும் ஒரு பொதுக்குழுவை ஒருங்கிணைப்பாளரின் ஒப்புதல் இன்றி கூட்டி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியை விட்டே நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஆனால், ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் காலாவதி ஆவதற்கான முகாந்திரமே இல்லை என ஆரம்பம் முதலே அடித்துக் கூறி வருகின்றனர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

ஓபிஎஸ் பக்கம் இருக்கும் சட்ட வல்லுநர்களும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் நமக்குச் சாதகமாகவே இருக்கிறது என நம்பிக்கையுடன் கூறி வருகின்றனர். பொதுக்குழுவே உச்சபட்ச அதிகாரம் மிக்கது என்ற ஈபிஎஸ்ஸின் வாதம், அதிமுகவின் சிறப்பு விதியால் அடிபட்டுப் போகிறது.

English summary

Even the 2,000+ general body members come under the total number of admk cadres. That being the case, the O Panneerselvam team makes the point that the General Body should re-approve as a baseless argument.