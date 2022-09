விடாமல் துண்டு போடும் ஓபிஎஸ்.. ‘1 மணி நேரம் ஆலோசனை'.. அடுத்த மீட்டிங் யாரோடு? - அவரே சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி, பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்தத் தயாராகி வரும் நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வு என்ன என்பதுதான் தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில் தான் நேற்று, அதிமுக மூத்த தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை அதிமுகவின் அரசியல் ஆலோசகராக நியமனம் செய்து அறிவித்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஓபிஎஸ்ஸின் அறிவிப்பு வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே, பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை கட்சியை விட்டே நீக்குவதாக அறிவித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதனை ஓபிஎஸ் தரப்பு பொருட்படுத்தவில்லை. ஓபிஎஸ் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்றும் அவர் நியமனமே செல்லும் என்றும் கூறி வருகிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

இந்நிலையில், இன்று பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சென்று சந்தித்து வாழ்த்துக் கூறி, அவருக்கு சால்வை அணிவித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் அவருடன் சுமார் 1 மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தினார். பின்னர் தனது அடுத்தகட்ட திட்டம் பற்றி தெரிவித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

O.Panneerselvam visited ADMK senior leader Panrutti Ramachandran today and held a consultation with him for about 1 hour. Then O. Panneerselvam told about his next plan.