இந்தி தெரியாது போடாவும்..கொத்தில்லா ஹோகோவும்! இந்தி எதிர்ப்பு 2.0! புரிந்து கொள்ளுமா ’டெல்லி’!

சென்னை : மேட்டூரை அடுத்த தாளையூரில் திமுக கட்சி அலுவலகம் முன்பு இந்தி திணிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முன்னாள் ஒன்றிய விவசாய அமைப்பாளர் தங்கவேல் உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீயிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டாம் இரண்டாம் முறையாக தொடங்கியது எப்படி?

இந்தி தெரியாத நீங்கள் இந்தியரா?... விமான நிலையத்தில், திமுக எம்.பி கனிமொழியிடம் தொழிற் பாதுகாப்புப் படை அலுவலர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்வி இது. இதனை ட்விட்டரில் அவர் வெளியிட மீண்டும் தமிழகத்தி பற்றியது எதிர்ப்புத் தீ.

இதேபோன்ற அனுபவம் தனக்கும் ஏற்பட்டதாக இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்தபின் இந்த விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை தொடர்ந்து இந்தி திணிப்பும், இந்தி எதிர்ப்பும் தமிழக அரசியலில் 2.0 என களம் கண்டது.

