உன் ’அந்த’ போட்டோஸ் எங்ககிட்ட இருக்கு! வெளிய விடவா? ஆப்பு வைக்கும் லோன் ஆப்கள்! தப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை : லோன் ஆப்களிடம் கடன் பெறுபவர்களை ஆபாசமாக பேசி மிரட்டல் விடுப்பதோடு தற்போது ஆபாச படங்களை வெளியிட்டு விடுவேன் என மோசமான புகைப்படங்களை பெண்களுக்கு அனுப்புவேன் என மிரட்டி வரும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இதில் இருந்து எப்படி மீள்வது என நிபுணர்கள் கொடுக்கும் விளக்கம் குறித்து பார்க்கலாம்.

சென்னையைச் சேர்ந்த இளம் பெண் ஒருவர், பெங்களூரூவில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வரும் நிலையில், ஆன்லைன் ஆப்கள் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கடன் வாங்கியுள்ளார். அதனை தொடர்ந்து கட்டியும் வந்திருக்கிறார்.

அதில் ஒரு ஆப்பில் கடன் வாங்கிய நிலையில் பணத்தை திருப்பி செலுத்த காலதாமதமான நிலையில் தன்னை செல்போனில் அழைத்து அவதூறாக பேசுவதுடன், தனது செல்போனில் உள்ள எண்களுக்கு தனது மார்பிஃங் செய்யப்பட்ட புகைப்படத்தை அனுப்பியதைக் கண்டு அதிர்ந்துள்ளார்.

With the increasing number of incidents of borrowers being threatened by pornographers with loan apps and threatening to send bad photos to women as if they were currently posting pornographic images, we can look at the explanation given by experts on how to recover from this.