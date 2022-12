மாண்டஸ் புயல் பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்? வர்தா, தானே போல புரட்டிபோடுமா? வெதர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் விளக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மாண்டஸ் புயல் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பது பற்றி வானிலை ஆய்வாளர்கள் விளக்கியுள்ளனர். மாண்டஸ் புயலின் போது மரக்கிளைகள் முறியும், குடிசைப்பகுதிகள் பலத்த காற்றால் பாதிக்கப்படும் என வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள மாண்டஸ் புயல் இன்று புதுச்சேரிக்கும், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் இடையே மாமல்லபுரம் அருகே கரையைக் கடக்க உள்ளதால் தமிகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மாண்டஸ் புயல் காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்து வருகிறது. மாண்டஸ் புயல் தற்போது சென்னைக்கு வடகிழக்கே 270 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. 13 கி.மீ வேகத்தில் மாண்டஸ் புயல் நகர்ந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

