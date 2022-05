90 நாள் டைம்! எல்லாம் "புதிய ஜனாதிபதி" கையில்தான்.. ரிப்போர்ட் கேட்ட அமித் ஷா! வாட்ச் செய்யும் திமுக

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆளுநர் ஆர். என் ரவி டெல்லிக்கு அனுப்பி உள்ள நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்ற விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றிய நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆளுநர் ஆர். என் ரவி உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பி உள்ளார். குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு அவர் இந்த மசோதாவை அனுப்பி இருக்கிறார்.

முதல்முறை இந்த மசோதாவை திருப்பி அனுப்பிய ஆளுநர் ஆர். என் ரவி.. இரண்டாவது முறை மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை நீண்ட தாமதத்திற்கு பின் அவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

