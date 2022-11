"அந்த ஒன்று மட்டும் நடந்தால்.." எடப்பாடி நிலை என்னவாகும் தெரியுமா.. டிடிவி தினகரன் வார்னிங்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஜெயலலிதாவின் உண்மைத்தொண்டர்கள் ஓரணியில் திரண்டால்தான் வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் என்றும் இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட்டால் எடப்பாடி நிலை என்னவாகும் என்றும் டிடிவி தினகரன் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை பிரச்சினையால் ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் இடையே பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டிய பொதுக்குழுவுக்கு எதிராக ஓ பன்னீர் செல்வம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

திருப்தியில்லை..போட்டு தாக்கிய பிடிஆர்! கொந்தளித்த ஐபி! ஆதரவாய் வந்த செந்தில் பாலாஜி! என்ன சொன்னார்?

English summary

TTV Dhinakaran has said that Jayalalithaa's true supporters can win the upcoming elections only if they gather in one line and what will happen to Edappadi if the double leaf symbol is Freezed.