"வரேன் இருங்க".. அங்கேயே போக போறாராமே.. பறக்கும் யூகங்களால் ஒரே பரபரப்பு.. கலக்கத்தில் எடப்பாடி டீம்?

சென்னை: அதிமுகவில் தினம் தினம் ஒரு தகவல் வட்டமடித்து வரும் நிலையில், டெல்லிக்கு ஓபிஎஸ் சுற்றுப்பயணம் செல்ல போவதாக ஒரு செய்தி இணையத்தில் கிளம்பி உள்ளது.

ஜி - 20 மாநாடு தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்றுள்ள நிலையில், அதன் கூட்டங்கள் குறித்து, பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் 4 நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது.

முன்னதாக, இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி, மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும், பிரதான எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஒரே முட்டுக்கட்டை.. ஓபிஎஸ்சுக்கு எதிராக இடைக்கால உத்தரவு வேண்டும்.. எடப்பாடி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு

English summary

When is OPS going to Delhi and Is it possible to talk to the leaders about Edappadi Palaniswami