"ஐயோ கொல்றாங்களே.." அலறிய கருணாநிதி.. கீழே தள்ளி விட்ட போலீஸ்.. சிறை வாசலில் தர்ணா.. மறக்க முடியுமா?

சென்னை: 2001ம் ஆண்டு, ஜூன் 30ம் தேதி.. தூங்கிக் கொண்டிருந்த தமிழர்கள் அத்தனை பேர் காதுகளிலும் எதிரொலித்த குரல், "ஐயோ.. கொல்றாங்களே.. கொல்றாங்களே.." என்ற ஒரு அபய அலறல் குரல்தான்.

திடுக்கிட்டபடி, கண்களை கசக்கி அவசர அவசரமாக படுக்கையை விட்டு எழுந்த பார்த்தால், வீட்டிலிருந்த டிவியிலிருந்துதான் அந்த சத்தம் வந்தது புரிந்திருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் உற்று பார்த்தால், ஐயோ.. ஐயோ என, அபய குரல் எழுப்பியது வேறு யாருமல்ல, தமிழகத்தின் மிக மூத்த அரசியல்வாதியான கருணாநிதி என்பது விளங்கியிருக்கும்.

அன்றைய தினம், காலை, தமிழர்களுக்கு அப்படித்தான் விடிந்தது.

Karunanidhi arrest in 2001: Former Chief Minister of Tamil Nadu Karunanidhi was arrested at early morning on June 30th, 2001, the picture goes viral now after 21 years.