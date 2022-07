15 நாளாகியும் எட்டிக்கூடப் பார்க்காத எடப்பாடி.. ரிப்பேர் வேலைகள் மும்முரம்.. கெத்தாக நுழைய திட்டம்?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்று இரண்டு வாரங்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், ஈபிஎஸ் இதுவரை அதிமுக தலைமைக் கழகத்திற்குச் செல்லவில்லை.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக, ராயப்பேட்டை அதிமுக தலைமை அலுவலகம் ரத்தக்களறியானது.

ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களிடையேயான மோதல் காரணமாக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது. பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைத்தது.

Edappadi Palaniswami has not yet visited AIADMK headquarters after take oath as AIADMK's Interim General Secretary. The renovation work of AIADMK head office is in full swing.