இருவருக்கும் ‘குட் நியூஸ்’ சொன்ன பாஜக மேலிடம்.. எடப்பாடி குஷி.. முதலில் ஈபிஎஸ்.. வழியனுப்ப ஓபிஎஸ்!

சென்னை : சென்னை வரும் பிரதமர் மோடியைச் சந்திக்க, ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் நேரம் கேட்டு வந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இன்று பிரதமர் மோடி நேரம் கொடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் நாளை பிரதமரை சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் தனித்தனியாக டெல்லி சென்ற ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவராலும் பிரதமர் மோடியை அங்கு தனியாகச் சந்தித்துப் பேச முடியவில்லை.

இன்று செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவுக்காக சென்னை வரவிருக்கும் பிரதமர் மோடி நாளை பகல் வரை சென்னையில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் தனித்தனியாக எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இருவரும் பிரதமரை சந்திக்க இருக்கின்றனர்.

நேரம் நெருங்க நெருங்க ப்ரஷர் கூட்டும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்.. 'எல்லாம் அவர் கையில்..’ கைகாட்டிய தமிழக பாஜக!

PM Modi who coming to Chennai, has given meet time to Edappadi Palaniswami today. Also, O.Panneerselvam has been allotted time to meet PM Modi tomorrow.