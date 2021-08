வாங்குன வரியை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என்னதான் செய்தன?குடிநீர் வாரியத்துக்கு ரூ484.10 கோடி கடன் பாக்கி

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமிழக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்துக்கு ரூ484.10 கோடி கடன் பாக்கி வைத்துள்ளதாக வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று வெளியிட்ட தமிழகத்தின் நிதிநிலைமை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

2001-ல் பொன்னையன்... 2021-ல் பழனிவேல் தியாகராஜன்... தமிழக நிதிநிலையின் 2-வது வெள்ளை அறிக்கை இது..!

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், குடிநீர் வாரியத்துக்கான கட்டண நிலுவைகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் செலுத்தவில்லை. இதனால் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்/ வாரியங்கள் வலுவற்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றன. இதனால் மாநில அரசுக்கு கூடுதல் கடன் சுமையை ஏற்படுத்துகின்றன.

According to the White Paper on Tamilnadu Finances stated that the The water charge payments due from the local bodies as on 31.3.2021 is Rs.484.10 to TWAD.