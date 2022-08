தெருவோரம் டூ சினிமா பைனான்சியர்! ரெய்டில் சிக்கிய அன்பு செழியன்! கடனை வசூலிக்கும் ஸ்டைலே தனி தானாம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வருமான வரித்துறை சோதனையில் சிக்கி மீண்டும் இந்திய அளவில் போலீஸ் புயலாக இருக்கும் சினிமா பைனான்சியர் அன்புச் செழியன் வீட்டில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணம் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில் தெருவோரங்களில் சிறு வியாபாரிகளுக்கு கந்து வட்டி கொடுத்து வந்த அவர் பெரும் படங்களுக்கு பைனான்சியராக மாறியது எப்படி என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

பிரபல தயாரிப்பாளர், விநியோகஸ்தர், பைனான்சியர் மற்றும் திரையரங்கு அதிபர் என சினிமாவில் பல முகங்களைக் கொண்டவர் அன்பு செழியன். சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய பங்கு இவருக்கு உண்டு.

தமிழகத்தில் ஒரு வாரத்திற்கு 10 திரைப்படங்கள் வெளியாகிறது என்றால் அதில் குறைந்தது ஏழு திரைப்படங்களிலாவது அன்புச் செழியனின் பங்கு இருக்கும் என்கின்றனர் திரை துறையினர் அந்த அளவுக்கு சினிமா துறையில் அவரது செல்வாக்கு உள்ளது.

அன்புச் செழியனிடமிருந்து ரூ.77 கோடி பறிமுதல்.. ரூ. 300 கோடிக்கு வரி ஏய்ப்பு.. ஐடி அறிக்கை

English summary

It has been reported that several crores worth of documents have been found in the house of film financier Anbu Chehyan, who is under investigation by the Income Tax Department. Let's have a detailed look at how he became a financier for big films who used to pay usurious interest to small traders on the streets.