நேரம் பார்த்து தாவிய கோவை செல்வராஜ்! சொன்னது ஒன்னு.. செஞ்சது ஒன்னு! பின்னால் இருந்து இயக்கிய ‘மாஜி’

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ்க்கு உற்ற துணையாய் இருந்த கோவை செல்வராஜ் அதிரடியாக அவர் அணியில் இருந்தும், அதிமுகவில் இருந்தும் விலகுவதாக அறிவித்த நிலையில், அதற்கு பின்னணியில் கோவையைச் சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக எம்.எல்.ஏ. ஒருவரும், முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவரும் இருப்பதாகக் கூறுகின்றனர் கொங்கு மண்டல அதிமுகவினர்.

ஓபிஎஸ் அணியிலிருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமியை மிகக் கடுமையாக விமர்சிக்கும் முக்கிய நபர்களில் ஒருவராக இருந்த கோவை செல்வராஜ் அதிமுகவை விட்டு விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் தங்கள் சுயநலத்துக்காக சண்டை போடுகின்றனர். அதிமுக என்ற பெயரில் சுயநலத்திற்காக செயல்படுவோர் மத்தியில் நான் இருக்க விரும்பவில்லை. சுயநலவாதிகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற மனசாட்சி இடம் கொடுக்கவில்லை" எனக் கூறியிருக்கும் கோவை செல்வராஜ் அதிமுகவில் இருந்தும் விலகுவதாக அதிர வைத்திருக்கிறார்.

English summary

kovai Selvaraj, who was a close supporter of OPS in the matter of AIADMK single leadership, announced that he would resign from the party and AIADMK. AIADMK claim that there is one ex mla and a dmk minister behinds the scenerio