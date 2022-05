தமிழக அரசியல் "அஜென்டாவை செட்" செய்யும் பாஜக.. தலைகீழாக மாறிய கருணாநிதி காலத்து திமுக!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அஜென்டாவை பாஜக செட் செய்ய, தமிழக அரசியல் அதை சுற்றியே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. கருணாநிதியோ அல்லது ஜெயலலிதாவோ இருந்தபோது அவர்கள் நிர்ணயிப்பதுதான் அரசியலாக இருந்த நிலை இப்போது முற்றிலும் மாறிவிட்டது என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

சமீப காலத்தில் நடைபெறும் பல சம்பவங்களை இதற்கு உதாரணமாக கூற முடியும். இதில் லேட்டஸ்ட்தான் பல்லக்கு விவகாரம் மற்றும் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா குறித்த சர்ச்சைகள்.

நன்கு கவனித்து பாருங்கள்.. நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மசோதாவை குடியரசு தலைவருக்கு ஆளுநர் அனுப்பி வைத்தன் பின்னணியில், "ஆளுநருக்கு அமைச்சரவையை எதிர்க்கும் அதிகாரம் இல்லை.." என்ற பேரறிவாளன் வழக்கு தொடர்பாக, உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்த, குட்டு இருந்தது என்ற பேச்சு எழுந்தபோதும், அது விவாதப் பொருளாகாமல், தருமபுர ஆதீனத்தின் பட்டன பிரவேச நிகழ்ச்சியும், பல்லக்கில் சுமப்பது சரியா தவறா என்ற வாத விவாதங்களும் வெடித்து கிளம்பி விட்டன.

English summary

Agenda is setting up by the BJP and the Tamil Nadu politics is revolving around it. Political observers say that what was politically determined when Karunanidhi or Jayalalitha was in power has now completely changed.